NOS Nieuws • gisteren, 17:10 Precies twee jaar na zware explosie in Beiroet stort deel graansilo in

In Libanon is op de dag van de tweede herdenking van de slachtoffers van de verwoestende explosie in de haven van Beiroet een deel van de havensilo's ingestort.

Door de zomerse temperaturen was het rottend graan in de silo's ruim twee weken geleden in brand gevlogen en kon niet meer geblust worden. Zondag stortte al een deel van het gebouw in. Nu is ook het noordelijke deel van het gebouw ingestort.

Een groot gedeelte van de silo kwam ten val in de haven van Beiroet:

Dat noordelijke deel, bestaande uit vier 48 meter hoge silo's, was al dagenlang langzaam aan het overhellen. Bij de instorting kwam een enorme stofwolk vrij. Het gebeurde vlak voor honderden gasten naar het gebied zouden komen om de slachtoffers van de explosie te herdenken.

Wederopbouw

Bij de ramp in augustus 2020 kwamen 218 mensen om het leven en raakten duizenden mensen gewond. De ravage was enorm en veel huizen rond de haven werden verwoest. Later bleek dat er in het havengebied van Beiroet 2750 ton ammoniumnitraat lag opgeslagen, dat was ontploft na een brand in een loods.

Als gevolg van de ramp viel de regering en sindsdien is het land politiek instabiel. Daarnaast is Libanon in een van de grootste economische crises ooit beland. Voor de wederopbouw hoeven de inwoners van Beiroet dan ook niet te rekenen op hulp van de overheid.

Het is twee jaar geleden dat Beiroet werd opgeschrikt door een explosie van ongekende omvang. Een terugblik:

