Een jaar na de explosie in Beiroet: vragen onbeantwoord, langzame wederopbouw

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft de Libanese overheid het onderzoek naar de ramp en de rechtsgang belemmerd. Daardoor blijven veel vragen onbeantwoord. Zo is tot op heden is de oorzaak van de ramp onduidelijk.

Na de explosie zijn er zo'n 25 mensen opgepakt die in verband werden gebracht met de ramp, veelal havenarbeiders en douanebeambten. Inmiddels zijn dertien van hen weer vrijgelaten. Nabestaanden eisen nog steeds gerechtigheid.

Geen hulp van de overheid

Voor de wederopbouw moeten de inwoners van Beiroet het vooral hebben van eigen geld en dat van ngo's. Op hulp van de overheid hoeven ze niet te rekenen: het land gaat door een van de grootste economische crises ooit. Als gevolg van de ramp is de regering gevallen en is het land daardoor politiek instabiel.

In het buitenland zijn na de ramp verschillende inzamelingsacties opgezet, waaronder in Nederland. Giro555 heeft destijds ruim 15 miljoen euro opgehaald. Uit een rapportage van de stichting blijkt dat inmiddels 10,8 miljoen euro is besteed aan onder meer voedsel, water, onderdak en psychosociale hulp voor ruim 80.000 kinderen en volwassenen.

Al het glas, ijzer en allerlei andere brokstukken zijn weggehaald, maar over het algemeen verloopt de wederopbouw niet overal voorspoedig. In de haven, de plek van de ramp, is amper iets opgeruimd. Sommige kantoren, flats en andere gebouwen zijn inmiddels wel weer opgeknapt.

Onderstaande video neemt je mee naar verschillende plekken in Beiroet met beelden van net na de ramp én beelden van vorige maand. Te zien is dat nog niet alles als vanouds is: