LTO brengt vrijdag 'boodschap' namens boeren over aan kabinet

Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector een "gezamenlijke boodschap" overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van vooroverleg tussen acht landbouworganisaties en actiegroepen over de 'stikstofbemiddeling' door Johan Remkes.

Aan het overleg deden ook de actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force (FDF) mee, die steeds hebben gezegd weinig te voelen voor de door het kabinet ingezette bemiddeling. Die scepsis wordt breder gedeeld, werd de afgelopen avond opnieuw duidelijk tijdens het vooroverleg in Nijkerk.

"Onze boeren hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg", staat in een gezamenlijke verklaring. Toch gaat LTO er vrijdag dus naartoe. Inhoudelijk zitten de acht organisaties naar eigen zeggen op één lijn. "Dat betekent dat we samen optrekken."