Telefoontje Rutte overtuigt LTO toch aan te schuiven bij bemiddelaar Remkes

Boerenbelangenorganisatie LTO wil toch aanschuiven bij bemiddelaar Johan Remkes om te praten over het stikstofbeleid. Voorzitter Sjaak van der Tak zegt in een verklaring bereid te zijn "een eerste verkennend gesprek" te voeren. Begin juli sloot LTO de deur voor Remkes.

LTO heeft eerder als voorwaarde gesteld dat er aan tafel bij Remkes geen taboes mochten zijn. De organisatie vond dat er gesproken moest kunnen worden over het tijdspad en de doelen van stikstofbeleid. Dat was voor het kabinet juist onbespreekbaar: het hield vast aan het plan dat in Nederland in 2030 de stikstofuitstoot met 50 procent moet zijn teruggedrongen.