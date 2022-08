VN-baas: onderzoek naar bloedbad in krijgsgevangenenkamp Olenivka

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de dodelijke aanval op een krijgsgevangenenkamp in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. VN-baas António Guterres heeft dat bekendgemaakt.

Moskou en Kiev stellen elkaar verantwoordelijk voor een oorlogsmisdaad vorige week in Olenivka. Wat er is gebeurd in het krijgsgevangenenkamp is nog onduidelijk, maar er zouden vijftig Oekraïense gedetineerden zijn omgekomen. Het Rode Kruis heeft de plek van het bloedbad nog altijd niet kunnen bezoeken.