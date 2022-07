Oud-president Ramos van Filipijnen overleden (94), streed tegen armoede

Onder dictator Marcos stond hij lange tijd aan het hoofd van de politie. Zo speelde hij in 1986 een belangrijke rol bij het ten val brengen van Marcos, die vanaf 1965 had geregeerd. Daarvoor had Ramos allerlei functies binnen het leger bekleed. Ook had hij gevochten in de Korea-oorlog. Na de verkiezingen in 1986 weigerde Marcos de macht uit handen te geven, waarna Ramos, die de dictator jarenlang had gesteund, partij koos voor diens tegenstrever Cory Aquino.