AFP

NOS Nieuws • vandaag, 03:42 Filipijnse regering wil nieuwssite van Nobelprijswinnares Ressa sluiten

De Filipijnse regering is van plan om de kritische nieuwssite Rappler uit de lucht te halen. Dat heeft medeoprichter en Nobelprijswinnares Maria Ressa bekendgemaakt. De journalist kondigt aan tegen het besluit in beroep te gaan.

Het besluit om de benodigde certificaten van Rappler in te trekken lag al op tafel. Een regeringscommissie heeft nu besloten om de sluiting door te zetten, zei Ressa op een mediaconferentie in Hawaii. "Een van de redenen voor mijn slaapgebrek is dat we toch te horen hebben gekregen dat we dicht moeten."

De aanstaande sluiting is nog niet aangekondigd op de site van Rappler zelf of op de site van de Filipijnse commissie.

Nobelprijs

Ressa kreeg de Nobelprijs voor de Vrede vorig jaar samen met de Russische journalist Dmitri Moeratov vanwege hun strijd voor de persvrijheid in hun land. Ze waren de eerste journalisten in 80 jaar die deze onderscheiding kregen. "Er is geen democratie zonder vrijheid van meningsuiting", zei het Nobelcomité.

In 2012 was Ressa een van de oprichters van Rappler, die veel berichtte over de bloedige strijd van president Duterte tegen drugshandel. Kritische journalistiek staat zwaar onder druk in de Filipijnen. Ressa werd twee jaar geleden veroordeeld voor smaad. Ze gin hiertegen in beroep en is op borgtocht vrij.

Morgen wordt Duterte als president opgevolgd door Ferdinand Marcos junior, de zoon van oud-dictator Ferdinand Marcos die de Filipijnen in de jaren 60, 70 en 80 pop dictatoriale wijze leidde. De nieuwe vicepresident wordt Dutertes dochter Sara.