'Bongbong' Marcos, zoon van oud-dictator, wint Filipijnse verkiezingen

In 1986 werden Marcos en zijn gezin het land uitgezet, na een volksopstand vanwege frauduleus verlopen verkiezingen. De familie week uit naar de Verenigde Staten, waar Marcos senior in 1989 overleed.

Comeback

Zijn weduwe Imelda en haar kinderen mochten twee jaar later terugkeren naar de Filipijnen. Sindsdien probeert de voormalige presidentsvrouw, ook bekend om haar enorme collectie exclusieve schoenen, opnieuw aan de macht te komen. Eerst deed ze zelf een aantal keer mee met de presidentsverkiezingen, later zette ze zich in voor haar zoon Bongbong.

Over de inmiddels 92-jarige Imelda Marcos, die na haar terugkeer in de Filipijnen jarenlang lid is geweest van het Huis van Afgevaardigden, is in 2019 een documentaire gemaakt: