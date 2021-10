Duterte kondigt vertrek uit Filipijnse politiek aan na verkiezingen

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zijn vertrek uit de politiek aangekondigd. Hij was eerder van plan zich bij de verkiezingen van volgend jaar te kandideren als vicepresident, maar komt daar nu van terug.

De 76-jarige Duterte is nog tot volgend jaar juni president. Hij kan volgens de grondwet daarna niet meer beginnen aan een nieuwe termijn van zes jaar. Dutertes voornemen om zich kandidaat te stellen voor het vicepresidentschap leidde tot kritiek van zijn politieke tegenstanders. Die wilden het Hooggerechtshof laten bepalen of dat legaal was.

De aankondiging van zijn vertrek komt als een verrassing. Hij deed de mededeling met zijn voormalige assistent, senator Bong Go, naast hem. Die diende vervolgens zijn eigen kandidatuur voor het vicepresidentschap in bij de kiescommissie.

Harde aanpak drugscriminaliteit

Duterte kwam in 2016 aan de macht in het Aziatische land. Hij ging vrijwel meteen met harde hand de drugshandel in zijn land te lijf. Al tijdens zijn verkiezingscampagne verklaarde hij drugscriminelen de oorlog. "Klootzakken, ik dood jullie", zei hij toen.

Zijn harde aanpak leidde tot standrechtelijke executies van mensen, die soms slechts waren beschuldigd van drugsgebruik. Op grote schaal werden verdachten doodgeschoten en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om een onderzoek te voorkomen, concludeerden Reuters-journalisten na onderzoek.

Volgens officiële cijfers zijn bij anti-drugsoperaties ruim 6100 mensen gedood. Internationale persbureaus schrijven dat het om minstens 20.000 doden gaat.

De voormalige hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag concludeerde op basis van vooronderzoek dat het aannemelijk is dat er misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd. Rechters van het ICC buigen zich nu over haar verzoek om een proces tegen hem te beginnen. Duterte heeft gezegd niet mee te zullen werken aan een onderzoek.

Bokser mogelijk nieuwe president

Voor het hoogste politieke ambt in de Filipijnen hebben zich verschillende mensen verkiesbaar gesteld. Een van de bekendste namen is die van bokslegende Manny Pacquiao. Hij heeft als bokser meerdere wereldtitels op zijn naam staan en wordt in het land op handen gedragen vanwege zijn sportcarrière.

Ruim anderhalve week geleden zei hij zich volledig op het presidentschap te willen storten. Pacquiao zegt zich voornamelijk te willen richten op corruptiebestrijding. Een van zijn grootste politieke tegenstanders wordt waarschijnlijk Sara Duterte, dochter van de vertrekkende president.