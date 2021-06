'Duterte zal zorgen dat Haags Strafhof hem niet kan vervolgen'

Duizenden tot wel tienduizenden mensen zijn zeer waarschijnlijk onwettig gedood door de Filipijnse politie, zo stelt de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Maar er wacht een grote uitdaging als het hof daadwerkelijk een rechtszaak begint over de bloedige drugsoorlog in het Zuidoost-Aziatische land.

Het is aannemelijk dat er misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd, concludeert hoofdaanklager Fatou Bensouda op basis van vooronderzoek. Rechters van het ICC buigen zich nu over haar verzoek tot een proces.

'We werken niet mee'

Maar de Filipijnse president Rodrigo Duterte zet zijn hakken in het zand. "We gaan niet meewerken, want we zijn niet meer aangesloten bij het ICC", zei diens woordvoerder vandaag. En dat klopt; in 2019 zijn de Filipijnen eruit gestapt. De autoriteiten beschuldigden het strafhof toen van vooringenomenheid, net als nu.