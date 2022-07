Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 11:00 Taiwan niet op Pelosi's reisprogramma na waarschuwing Xi aan Biden

Op het schema van de Aziëreis van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, ontbreekt Taiwan.

Eerder was er sprake van dat Pelosi mogelijk Taiwan zou bezoeken. Daarop waarschuwde de Chinese president Xi Jinping zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden in een telefoongesprek om "niet met vuur te spelen". Een bezoek van Pelosi zou een blijk zijn van Amerikaanse steun aan Taiwan. China is tegen onafhankelijkheid van Taiwan en Xi is tegen elke inmenging in de kwestie van buitenaf.

Pelosi bezoekt de komende dagen met vijf andere Congresleden Singapore, Maleisië, Zuid-Korea en Japan. Ze vertrekken vandaag en gaan praten over veiligheid, economische samenwerking en de klimaatcrisis, meldt haar kantoor. Er wordt niets over Taiwan gemeld, dat in de Oost-Chinese Zee ligt.

Onafhankelijk of afvallig? Taiwan was onderdeel van China. De breuk ontstond in 1949 tijdens de burgeroorlog, toen op het vasteland de Communistische Partij aan de macht kwam. De nationalistische regering van de Republiek China vestigde zich op het eiland. Onder die laatste naam beschouwt Taiwan zich als onafhankelijk, met een eigen grondwet, verkiezingen en paspoorten, maar Peking ziet het als afvallige provincie. Slechts zo'n vijftien landen erkennen Taiwan als land. Die hebben officieel geen betrekkingen met China.

De VS heeft officieel geen diplomatieke banden met Taiwan, maar is vanwege de Taiwan Relations Act uit 1979 wettelijk verplicht om het eiland de middelen te geven om zichzelf te verdedigen.

