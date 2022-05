Biden: VS bereid geweld te gebruiken voor verdediging Taiwan

De VS is bereid Taiwan militair te verdedigen als China het eiland aanvalt. Op bezoek in Japan antwoordde de Amerikaanse president Biden ronduit "ja" toen hem werd gevraagd of hij in zo'n geval het Amerikaanse leger zou inzetten.

"We staan nog altijd achter de Eén-China-politiek, maar dat betekent niet dat China zomaar Taiwan mag overnemen", legde Biden uit. "Het idee dat het met geweld kan worden overgenomen, is gewoon niet gepast."

Bidens stelligheid is opmerkelijk omdat de VS in het verleden zich altijd strategisch op de vlakte hield over de vraag of zij Taiwan te hulp zou schieten in een conflict, om China niet te schofferen. Dat land beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en elke opmerking over mogelijke zelfstandigheid ligt er extreem gevoelig.

Washington volgt al jaren een Eén-China-beleid, dat stelt dat China en Taiwan bij elkaar horen en de regering in Peking de wettige vertegenwoordiging is. Daarnaast heeft VS echter net als veel andere landen onofficiële relaties met Taiwan. Bovendien is het land bij wet verplicht om Taiwan de middelen te geven om zichzelf te kunnen beschermen.