Biden: VS verdedigt Taiwan in geval van Chinese aanval

De Verenigde Staten zullen Taiwan verdedigen in het geval van een aanval van China. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd in gesprek met CNN. Op de vraag of de VS Taiwan zou beschermen zei Biden: "Ja, we zijn verplicht dat te doen."

"China, Rusland en de rest van de wereld weten dat we de sterkste militaire macht zijn in de wereldgeschiedenis", zei Biden. "Ik wil geen Koude Oorlog met China, ik wil alleen dat China begrijpt dat we geen stap terug zullen zetten, dat we onze visie niet gaan bijstellen."

'Geen beleidsverandering'

Volgens de Amerikaanse wet moet Washington Taiwan steunen met militaire middelen zodat het eiland zichzelf kan verdedigen, maar in de wet staat niets over een militaire interventie als Taiwan wordt aangevallen.

Toch heeft het Witte Huis na het interview van Biden benadrukt dat de woorden van de president geen verandering betekenen ten opzichte van het huidige beleid ten aanzien van Taiwan. In augustus zei een medewerker van het Witte Huis ook al dat de VS geen veranderingen doorvoert in het Taiwan-beleid, nadat Biden had gesuggereerd dat de VS Taiwan te hulp zou schieten bij een aanval.

Oplopende spanningen

China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie die uiteindelijk zal worden ingelijfd. Begin deze maand voerde China de druk op door tientallen straaljagers en bommenwerpers langs het eiland te laten vliegen, net buiten het luchtruim van Taiwan. Volgens de minister van Defensie van Taiwan zijn de spanningen tussen China en het eiland in veertig jaar tijd niet zo hevig geweest.

De Taiwanese president Tsai Ing-wen liet zich onlangs opnieuw in sterke bewoordingen uit over China. Ze zei dat het Taiwanese volk niet onder de druk van China zal buigen. Peking reageerde verbolgen op die uitspraken en zei dat ze "de confrontatie opzoekt en de feiten verdraait".

Welke rol speelt Taiwan in de twist tussen de supermachten China en de VS? NOS op 3 legt het uit: