President Taiwan: we zullen niet buigen voor China

Taiwan zal niet worden gedwongen te buigen voor China, zegt de Taiwanese president Tsai Ing-wen in een reactie op de toespraak van de Chinese president Xi Jinping. Tsai zegt dat het pad dat China voor het land heeft uitgestippeld geen vrijheid en democratie biedt.

Vandaag is een nationale feestdag in Taiwan om te vieren dat het land in 1949 werd gesticht. "We hopen op een versoepeling van de betrekkingen tussen beide staten en zullen niet overhaast handelen. Maar er mogen absoluut geen illusies zijn dat het Taiwanese volk onder druk zal buigen", aldus de Taiwanese president.

De Chinese president zei gisteren dat hij hoopt op een vreedzame hereniging tussen de twee landen. "De historische opdracht van een complete eenwording van het moederland moet worden voltooid en dat gaat ook gebeuren", zei Xi. De toespraak van de president had een mildere toon dan zijn toespraak in juli; toen zei hij dat elke poging tot onafhankelijkheid zou worden neerslagen.

De spanningen tussen Taiwan en China zijn de afgelopen dagen flink opgelopen. China stuurde in korte tijd ongeveer 150 straaljagers en bommenwerpers richting de Taiwanese grens. Taiwan zag zich vervolgens genoodzaakt om ook militaire vliegtuigen de lucht in te sturen.

NOS op 3 maakte eerde deze uitlegvideo over Taiwan: