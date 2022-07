Xi waarschuwt Biden over Taiwan-bezoek Pelosi: 'Speel niet met vuur'

Correspondent Sjoerd den Daas:

"Een haperende economie, een vastgoedcrisis, problematiek in de financiële sector en een covidbeleid waar barsten in beginnen te ontstaan: Xi heeft de handen vol om het Chinese schip naar rustiger wateren te sturen. Juist in dit jaar, waarin hij de belangrijkste politieke klus uit zijn carrière hoopt te klaren: tijdens het partijcongres van dit najaar hoopt hij zich te verzekeren van een ongebruikelijke derde termijn als partijchef. Een jaar waarin hij zich, meer dan ooit, geen zwakke optredens kan veroorloven. Zeker niet in relatie met de VS.

Mao Zedong staat bekend als de man onder wie tientallen miljoenen mensen de dood in zijn gejaagd, maar staat ook bekend als de man die China weer bij elkaar bracht. Ook Xi wil de geschiedenisboeken ingaan, en wel als de man die China weer sterk en machtig maakte op het wereldtoneel.

De toon die Xi volgens het Chinese communiqué gebruikt richting Biden over Taiwan verhardt, en het risico op verder escalatie of miscalculaties groeit. Maar ook Xi zal, zo kort voor het Partijcongres, vermoedelijk weinig interesse hebben in een militair avontuur rond Taiwan waarvan de uitkomst ongewis is."