Biden waarschuwt China voor steun aan Rusland, Xi pleit voor dialoog

De Russische inval in Oekraïne heeft geleid tot nieuwe spanningen tussen de VS en China. Direct na de invasie zei China weliswaar de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren, maar het land weigerde te spreken van een invasie of oorlog. Ook heeft Peking de Russische inval in Oekraïne niet veroordeeld.

Biden riep China al meerdere keren op een fermer standpunt in te nemen en zich uit te spreken tegen de oorlog, maar daarop is vanuit Peking vooralsnog niet gereageerd. Deze week botsten de landen nog over het Amerikaanse vermoeden dat China militaire steun aan Rusland zou overwegen. China liet weten dat daarvan geen sprake was.

Xi ontmoette de Russische president Poetin in februari nog in Peking, bij de Olympische Winterspelen in die stad. De wereldleiders sloten toen "een vriendschap die geen grenzen kent", waarbij samenwerking "op geen enkel terrein werd uitgesloten". Die toenadering baart het Westen nu grote zorgen.