Huis van Afgevaardigden VS stemt voor beperkingen semiautomatische wapens

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nipt voor een nieuwe vuurwapenwet gestemd die de verkoop, productie en het bezit van sommige semiautomatische wapens zou verbieden. Het wetsvoorstel haalde het in het Huis met de hakken over de sloot. De kans dat dat ook gebeurt in de Senaat, die zich er nu over moet buigen, is minimaal.