Doorbraak in debat over wapens VS: Senaat keurt nieuwe wapenwet goed

Een ruime meerderheid van de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een nieuwe vuurwapenwet. De wapenwet kreeg steun van alle vijftig Democratische senatoren en van vijftien Republikeinen. 33 parlementariërs stemden tegen.

Over strengere wapenwetgeving wordt in de Verenigde Staten al bijna dertig jaar gesproken en daarom wordt het aannemen van de wet gezien als doorbraak. Het komt een maand na een aanslag op een school in Uvalde, Texas. Daar werden 19 kinderen en twee volwassenen gedood. En ruim een week eerder werden in en rond een supermarkt in Buffalo (New York) tien mensen om het leven gebracht bij een andere aanslag.

Strengere controles

Met de nieuwe wapenwet komt er geld beschikbaar voor strengere controles voor wapenkopers jonger dan 21 jaar, voor verbetering van de geestelijke gezondheidszorg en voor de beveiliging van scholen. Verder worden staten aangemoedigd om wetgeving in te voeren waarmee wapens afgepakt kunnen worden van mensen die als gevaarlijk worden gezien. Illegale wapenhandel moet op federaal niveau strafbaar worden gesteld.

De wet gaat minder ver dan president Biden en anti-wapenactivisten graag hadden gezien. Biden wilde onder meer een verbod op magazijnen met een hoge capaciteit en op aanvalsgeweren. De president noemde dit wetsvoorstel eerder ontoereikend, maar wel een stap in de goede richting.

'Niet minder vrij'

"We doen iets wat velen een paar weken geleden nog voor onmogelijk achtten: we nemen de eerste belangrijke wet over de veiligheid van vuurwapens in bijna dertig jaar aan", zei de Democratische leider Schumer. Zijn Republikeinse collega McConnell zei dat de wetgeving de VS veiliger zou maken, "zonder ons land ook maar een beetje minder vrij te maken".

De wet moet nog worden aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, maar dat lijkt een formaliteit. Zeer waarschijnlijk gebeurt dat later vandaag. Daarna kan president Biden de wet tekenen.

Streep door beperking

Juist gisteren verklaarde het Hooggerechtshof een wet in de staat New York ongrondwettelijk. Die wet stelt voorwaarden aan het dragen van wapens. Volgens de wet uit 1913 moeten wapenbezitters een "geldige reden" opgeven om hun wapen buitenshuis te mogen dragen. Een reden kan zijn dat hij of zij bedreigd wordt en zichzelf moet kunnen verdedigen.

De uitspraak van het Hof betekent een mogelijke verruiming van het recht een wapen te dragen voor de hele Verenigde Staten. Tegen de wet was bezwaar gemaakt door twee burgers, samen met de New Yorkse afdeling van wapenlobby-organisatie NRA. Een lagere rechter had het bezwaar verworpen, maar het Hooggerechtshof wees het wel toe.