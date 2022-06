Hof haalt streep door New Yorkse wet die dragen van wapens beperkt

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft een wet in de staat New York ongrondwettelijk verklaard, die voorwaarden stelt aan het dragen van wapens. Volgens de wet uit 1913 moeten wapenbezitters een "geldige reden" opgeven om hun wapen buitenshuis te mogen dragen. Een reden kan zijn dat hij of zij bedreigd wordt en zichzelf moet kunnen verdedigen.

De uitspraak van het Hof betekent een mogelijke verruiming van het recht een wapen te dragen voor de hele Verenigde Staten. Tegen de wet was bezwaar gemaakt door twee burgers, samen met de New Yorkse afdeling van wapenlobby-organisatie NRA. Een lagere rechter had het bezwaar verworpen, maar het Hooggerechtshof wees het wel toe.

De zes conservatieve rechters stemden voor het verwerpen van de wet, de drie meer liberale rechters waren tegen. Het wordt gezien als de belangrijkste uitspraak van het Supreme Court over wapenbezit in meer dan een decennium.

Het recht op wapenbezit is verankerd in de Amerikaanse grondwet, het zogeheten second amendment. Het Hooggerechtshof kiest met deze uitspraak voor een ruime uitleg van dit grondwetsartikel. De uitspraak komt op een moment dat er volop discussie is in de VS over het recht op wapenbezit, na de schietpartij op de school in Uvalde in Texas. Een 18-jarige schutter vermoordde een maand geleden negentien kinderen en twee leraren op de Robb Elementary School.