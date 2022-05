'Schutter schreef racistisch manifest voor aanslag supermarkt VS'

Gendron heeft volgens een politiebron een manifest online gezet met een gedetailleerde planning voor de aanslag, waarin hij ook uitleg geeft over zijn motieven en inspiratie. Hij had zich ten doel gesteld zo veel mogelijk zwarte mensen neer te schieten, meldt The New York Times.

De schutter zond beelden van de schietpartij live uit op livestreamservice Twitch, via een camera op zijn helm. Twitch verwijderde de stream minder dan twee minuten nadat deze was begonnen, meldt een woordvoerder aan The Hollywood Reporter.

Op de uitgezonden beelden zou te zien zijn dat hij zijn auto parkeert bij de supermarkt, en na het uitstappen op mensen begint te schieten.

De FBI behandelt de aanslag als haatmisdrijf en als 'gewelddadig extremisme met een racistisch motief'. De supermarkt staat in een buurt waar overwegend zwarte Amerikanen wonen. Elf van de dertien slachtoffers zijn zwart, meldt de lokale politiechef.

Dader kwam van ver

Tijdens een persconferentie zei burgemeester Byron Brown dat de schutter vermoedelijk "uren gereisd had" om bij de supermarkt te komen. Amerikaanse media melden op basis van politiebronnen dat hij afkomstig is uit Conklin, een plaatsje op zo'n 3,5 uur rijden van Buffalo.

Volgens lokale politiechef Joseph Gramaglia schoot Gendron buiten de winkel vier mensen neer, van wie er drie overleden. Daarna ging hij de winkel in, waar een beveiliger hem probeerde neer te schieten. Omdat hij een kogelwerend vest droeg, lukte dat niet. De beveiliger, een gepensioneerde politieagent, werd vervolgens door Gendron doodgeschoten.

In de winkel maakte Gendron nog negen andere slachtoffers, van wie zeven fataal. Hij werd uiteindelijk ingesloten door toegesnelde politieagenten, waarna hij zijn vuurwapen op zichzelf richtte. De agenten wisten hem ertoe te bewegen zijn vuurwapen te laten vallen, en rekenden hem in.

Bij de arrestatie lagen de vermoorde slachtoffers nog op straat: