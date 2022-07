Vannacht weer enkele boerenacties: hooibalen, puin, asbest en blokkades

Tussen het puin dat bij de A1 bij Bathmen werd gedumpt, werd asbest gevonden. Op andere plekken, zoals bij Lochem en Markelo, lag er asbestverdacht materiaal. Dat is opgeruimd. Volgens de brandweer is er geen asbest in brand gegaan, meldt RTV Oost .

Nog niet alles is opgeruimd, maar er zijn geen wegen afgesloten en er zijn ook geen grote files als gevolg van de acties, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "De snelwegen zijn weer vrij, in het noorden ligt op enkele toe- en afritten nog troep."

Dreigtelefoontjes naar aannemers

Ook vannacht was het niet vanzelfsprekend om bedrijven te vinden die de troep wilden opruimen. "In een aantal gevallen was het een langere zoektocht. Niet iedere aannemer wilde de klus oppakken, maar uiteindelijk vonden we iemand die het wilde doen."