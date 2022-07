Aangifte Rijkswaterstaat wegens vernieling en bedreiging rond dumpingen op wegen

"Onze mensen worden bedreigd en geïntimideerd", reageerde Blom aan tafel bij Renze. "Niet alleen onze medewerkers, maar ook de aannemers die we inzetten om dit op te ruimen." Ze vindt het ook "een wonder" dat er tot nu toe "slechts" drie ongelukken met materiële schade zijn gebeurd door de dumpingen.

Volgens Blom doet Rijkswaterstaat niet alleen aangifte van laster en bedreiging, maar ook van vernieling en milieudelicten. "Dat doen we natuurlijk samen met de politie en het OM. Die volgen ook met onze camera's wat er op dit moment gebeurt, zodat er ook personen opgespoord en berecht kunnen worden. Dit gaat echt te ver."

Het is volgens Rijkswaterstaat de bedoeling om de kosten van het herstel aan de wegen te verhalen op de verantwoordelijken. Het zou tot nu toe gaan om enkele honderdduizenden euro's.

Directeur-generaal Blom zegt dat er nog hard wordt gewerkt om alle snelwegen weer vrij te krijgen. "Het overgrote deel is nu weer beschikbaar, dus dat is mooi. En ik roep echt iedereen op om er niet weer wat anders op te leggen en gewoon de weg te gebruiken waarvoor die is."