Hoe toverformule 'geen taboes' de boeren aan tafel moet krijgen

NOS-verslaggever Albert Bos:

"LTO wilde eerst echt niet, maar had iets nodig om de draai naar de onderhandelingstafel te maken. Ruttes woorden over 'geen taboe' trok hen voorlopig over de streep.

Het betekent overigens nog niet dat het kabinet het uiteindelijke stikstofdoel wil loslaten, dat hoor je niet. Wel zit er ruimte in de manier waarop dit doel bereikt kan worden. Maar dat willen ze in een gesprek met elkaar bespreken en daarom is het kabinet er alles aan gelegen om de grootste boerenorganisatie aan die tafel te hebben.

Volgende week vrijdag is het gesprek, met Rutte erbij, en dan zal duidelijk worden wat die "geen taboes" van Rutte nu precies betekenen.