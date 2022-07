ANP

NOS Nieuws • vandaag, 10:56 • Aangepast vandaag, 14:14 Kabinet veroordeelt 'radicale acties' groep boeren: 'Gaat alle perken te buiten'

Het kabinet heeft scherpe kritiek op de nieuwste acties van de boeren op de snelwegen. Premier Rutte spreekt op Twitter van "een kleine groep boeren" en noemt het storten van puin en brandstichten onacceptabel en levensgevaarlijk.

"Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten", zegt hij in een verklaring op Twitter.

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof vindt het in gevaar brengen van anderen ook "onacceptabel", zo laat een woordvoerder van het departement in een schriftelijk verklaring weten. In diezelfde verklaring zegt minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat hij de radicale acties van "een groep boeren" rond snelwegen en het intimideren van opruimbedrijven en het bedreigen van politici "ten zeerste veroordeelt".

Zonder taboes

Van der Wal en Staghouwer doen namens het kabinet een dringend beroep aan de boeren om aan tafel te gaan praten met Remkes. De door het kabinet aangestelde bemiddelaar heeft dinsdag de officiële uitnodigingsbrief de deur uitgedaan om begin augustus met het kabinet te praten over de stikstofplannen. Hij zei dinsdag al dat er "ruimte is voor alle ideeën". Vandaag laat hij via zijn woordvoerder weten dat het een "open gesprek" is. "Dus zonder taboes en blokkades."

Staghouwer spreekt in de schriftelijke verklaring ook van "ruimte" aan de tafel van Remkes. Maar het is niet duidelijk of het kabinet ook bereid is het kabinetsplan aan te passen. Het doel is om 50 procent minder stikstof uit te stoten in 2030. Dit was voor een aantal landbouworganisaties, zoals LTO, reden om niet aan de gesprekken mee te willen doen en tot nu toe blijven veel organisaties op dit standpunt staan.

'Dit is terroriseren'

Premier Rutte roept verder mensen op aangifte te doen als zij worden bedreigd. Gisteren en vanochtend zijn er op verschillende snelwegen weer branden gesticht door boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van het kabinet. Dat leidde tot flink wat overlast.

Minister Yesilgöz van Justitie reageerde gisteravond al op Twitter. Ze zei dat de boeren die "wegen vernielen, branden veroorzaken en mensen bedreigen die je troep komen opruimen" in rap tempo begrip voor hun acties verliezen. "Waar mogelijk spoort de politie je op. Een strafblad heeft gevolgen", voegde ze daaraan toe. "Gebruik je verstand."

D66-fractievoorzitter Paternotte vindt dat het kabinet een "harde lijn" moet trekken om Nederland veilig te houden. "Laten we echt stoppen dit 'demonstreren' te noemen. Dit is terroriseren."