Wekdienst 29/7: Halfjaarcijfers Air France-KLM • Zesde etappe Tour de France

Veilinghuis Sotheby's in New York heeft een zeldzaam intact skelet van een Gorgosaurus voor bijna 6,1 miljoen dollar verkocht. Volgens het veilinghuis was het het eerste Gorgosaurusskelet dat ooit onder de hamer ging.

De Gorgosaurus, die verwant is aan de bekendere Tyrannosaurus rex, leefde zo'n 77 miljoen jaar geleden in het huidige Noord-Amerika. Dit specifieke skelet werd in 2018 ontdekt in Havre, in de Amerikaanse staat Montana, niet ver van de grens met Canada. Het is 3 meter hoog en bijna 7 meter lang.