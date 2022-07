Kabinet ziet af van opvang asielzoekers op zee

Het idee om asielzoekers op cruiseschepen op zee op te vangen is van tafel. Staatssecretaris Van der Burg schrijft aan de Tweede Kamer dat het lastig is om schepen op open water te bevoorraden en dat er veiligheidsrisico's kleven aan de opvang op zee.

Vorige week zei Van der Burg dat er naar de optie gekeken werd , maar de conclusie is nu dat het niet kan. "Daarom besluit het kabinet de optie van het voor anker leggen van schepen op open water op dit moment niet verder uit te werken." Experts en vluchtelingenorganisaties noemden het al een absurd idee .

Het kabinet gaat wel door met het inhuren van drie cruiseschepen voor de opvang van asielzoekers, maar wil die aan een kade aanleggen. Het eerste schip zal, "zoals het er nu naar uitziet", in Velsen aanmeren. Er wordt gekeken hoe de kade geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van zo'n duizend mensen vanaf 1 september.

Verbetering op korte termijn

Van der Burg schrijft dat er in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel nog altijd meer mensen verblijven dan mogelijk is, maar dat er de laatste dagen geen mensen buiten hebben hoeven overnachten. Er zijn meer gemeenten die crisisnoodopvang regelen.