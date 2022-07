Kade Velsen-Noord niet geschikt om beoogd asielschip aan te meren

In samenwerking met

Een cruiseschip met plek voor duizend asielzoekers is te groot om veilig te kunnen aanmeren aan de beoogde kade in Velsen-Noord. Dat concludeert Rijkswaterstaat.

Het betekent niet dat de opvang van de baan is, schrijft NH Nieuws. Het Rijk onderzoekt twee alternatieven: meerdere kleinere schepen gebruiken of de kade snel aanpassen zodat die geschikt is voor een groot cruiseschip.