ANP

NOS Nieuws • vandaag, 20:57 • Aangepast vandaag, 21:05 Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren

Het kabinet overweegt asielzoekers tijdelijk in cruiseschepen voor de Nederlandse kust op te vangen. Dat heeft staatssecretaris Van der Burg gezegd na afloop van een spoedoverleg. Het kabinet onderzoekt of dat juridisch en qua veiligheid mogelijk is.

De druk op de asielopvang in Nederland is hoog. De afgelopen tijd sliepen geregeld tientallen tot honderden mensen buiten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Van de Burg denkt dat het "de harde werkelijkheid is" dat die situatie nog wel "de nodige dagen, zo niet weken" blijft voortduren.

Het COA meldt dat er vanavond nog zo'n 100 mensen worden verwacht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die kunnen allemaal worden opgevangen. De mensen die vrijwillig in de buitenlucht overnachten, doen dat op eigen risico, maar mocht er een onveilige situatie ontstaan door bijvoorbeeld onweer, wordt er naar een oplossing gezocht, aldus het COA.

Naast het onderzoek dat het kabinet laat doen naar de opvang op zee, kondigde Van der Burg aan dat er drie grote cruiseschepen naar Nederland komen. Een daarvan komt in ieder geval in Velsen te liggen. Voor de twee andere schepen is de ligplaats nog niet duidelijk. Eerder werd Vlissingen genoemd, maar die gemeente trok zich vorige week terug.

Met loodsboten naar de wal

Hierom wordt dus de mogelijkheid onderzocht om vluchtelingen op te vangen op cruiseschepen die niet aanmeren in een gemeente. Dan moeten er echter "via loodsboten of anderszins" mogelijkheden zijn voor de opvarenden om van en naar de wal te gaan. "Anders zitten ze er gevangen en dat mag niet", aldus Van der Burg.

Een ander besluit dat het kabinet heeft genomen is dat het makkelijker wordt gemaakt voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om gebouwen aan te kopen voor huisvesting, ook wanneer die locaties eigenlijk een andere bestemming hebben. Ook de mogelijkheid om asielzoekers op te vangen op meer defensielocaties wordt bekeken.

Verder wil Van der Burg Oekraïense vluchtelingen anders over het land verdelen. Sommige gemeenten willen wel opvangcapaciteit vrijmaken voor Oekraïners, maar niet voor andere vluchtelingen. Door daaraan tegemoet te komen en dus zo veel mogelijk Oekraïners op te vangen in de gemeenten met deze wens, wil hij plek vrijmaken in gemeenten die wel openstaan voor andere groepen.