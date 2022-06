Tientallen mensen protesteren tegen komst vluchtelingenboot in Velsen-Noord

Zij vinden dat Velsen-Noord, een dorp met 5000 mensen, te klein is voor de komst van de vluchtelingenboot. Volgens NH Nieuws zijn er zorgen onder Velsenaren over de leefbaarheid in hun plaats als dat schip er komt. De hele gemeente Velsen telt 68.000 mensen. Die wonen in meerderheid aan de andere kant van het Noordzeekanaal, in bijvoorbeeld IJmuiden en Santpoort.