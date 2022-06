Cruiseschip met plek voor 1200 asielzoekers komt naar Velsen-Noord

In samenwerking met

De komst van het cruiseschip stuit op verzet in het dorp. Maandagavond liepen tientallen mensen mee in een protestmars. Bij een inspraakavond waren meer dan 200 bezorgde inwoners.

Tegenstanders vinden dat Velsen-Noord, een dorp met 5000 mensen, te klein is voor de komst van de boot met 1200 mensen. Het is voor de dorpelingen een optelsom, stelt de regionale omroep. Inwoners vrezen voor overlast en wijzen erop dat het dorp ook al kampt met de problemen rond Tata Steel, kaalslag in het openbaar vervoer en stille armoede.