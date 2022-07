Rusland wil eigen tribunaal om 'misdaden in de Donbas te berechten'

Rusland-deskundige Hubert Smeets:

"De bedoeling van dit tribunaal is volstrekt helder. Het is een tegenverhaal tegen het Westen en past bij de kernboodschap van Poetin: in Oekraïne zijn neonazi's aan de macht. Die moeten niet alleen op militaire wijze worden verwijderd, ook op politiek en justitieel niveau moet er een denazificatie plaatsvinden. Dan kun je denken aan de strijders van het Azovbataljon die voor de rechter moeten verschijnen en vervolgens de doodstraf kunnen krijgen. In Rusland is nog steeds de doodstraf, maar er geldt een moratorium.

Het tribunaal heeft geen kans van slagen. Het is goed denkbaar dat het tribunaal wordt opgezet en dat enkele landen, zoals Iran en Syrië, zich erachter scharen. Belangrijk is ook dat het gaat om een tribunaal met internationaal karakter. Maar het zal niet internationaal erkend worden, het zal internationaal geen betekenis hebben. Het is een reflex van Rusland: wat zij doen, doen wij ook. Nu oorlogsmisdaden tegen Russische soldaten in Oekraïne worden onderzocht, gaan wij ook oorlogsmisdaden onderzoeken, is het idee."