'Zeker 300 doden', steeds meer duidelijk over gruwelijkheden in Boetsja

Terwijl hij zijn verhaal doet ligt er links van hem een man naast een fiets in de berm. Zijn gezicht is bleek met ingevallen ogen. Een ander slachtoffer ligt midden op de weg, een paar meter van zijn voordeur. Vasili zegt dat dat zijn vriend was, de peetvader van zijn zoon.

Ook de 74-jarige Mariia Zhelezova vertelt over de ontberingen gedurende de Russische bezetting. Tot drie keer toe is ze aan de dood ontsnapt, zegt ze in tranen tegen Reuters.

"De eerste keer ging ik de kamer uit en schoot er een kogel door het raam, zo het dressoir in. De tweede keer kreeg ik bijna rondvliegende glasscherven in mijn been. En de derde keer was tijdens een wandeling. Toen had ik niet gezien dat er iemand stond met een geweer. Toen gingen de kogels rakelings langs me heen. Eenmaal thuis kon ik niet meer praten."