Inwoners Kiev gaan weer naar buiten, maar blijven bezorgd

Inwoners van Kiev wagen zich voorzichtig weer naar buiten, nu Russische troepen zich uit de omgeving van de stad hebben teruggetrokken. Verslaggever David Jan Godfroid is nu vier dagen in de Oekraïense hoofdstad en merkt het verschil. "Je ziet het echt in de straten, het wordt drukker."

Rusland kondigde deze week aan dat het zijn militaire activiteiten bij Kiev drastisch gaat verminderen. De bekendmaking wekte achterdocht bij de Oekraïners, die bang zijn dat de teruggetrokken troepen zich hergroeperen en vervolgens elders in het land worden ingezet.

Feit is dat de Russen zich inmiddels aan het terugtrekken zijn uit het noorden. Vanavond maakte staatssecretaris Malyar van Defensie zelfs bekend dat "de hele omgeving van Kiev is bevrijd van de bezetters". Ook is Kiev al enkele dagen niet meer bestookt door Russisch raketvuur.

Markt weer open

Voor de bevolking van Kiev is het aanleiding om het leven weer mondjesmaat op te pakken, merkt verslaggever Godfroid. Hij was vandaag op een markt die net weer open is na vier weken dicht te zijn geweest.

"Nog lang niet alle verkopers staan er weer", zegt Godfroid. "Maar er komen wel wat klanten. Je ziet dat de handel langzaam weer op gang komt."