Nieuwe beelden uit Boetsja van belang voor onderzoek en strafvervolging

Of de beelden en getuigenverklaringen van The New York Times daadwerkelijk als bewijs worden opgenomen in strafzaken, kan Vasiliev niet met zekerheid zeggen. "Dat hangt af van rechterlijke beslissingen over zowel de toelaatbaarheid als de bewijswaarde, ook in het licht van het al bestaande bewijs en bewijs dat de komende periode nog zal worden verzameld. Zo is het van belang dat de rechters de authenticiteit en betrouwbaarheid van de beelden kunnen verifiëren."

Dat laatste benoemt Smeulers ook. "Beelden kunnen gemanipuleerd zijn, bijvoorbeeld om de schuld bij de ander te leggen. Daarom zijn ooggetuigenverklaringen ook zo essentieel. Die mensen kunnen bevestigen wanneer en wat er gebeurde. In het geval van The New York Times is de combinatie van de verklaringen en de beelden heel sterk."

Volgens Smeulers lijken de beelden te bevestigen dat er sprake is van oorlogsmisdaden. Vasiliev noemt het plausibel: "de beelden tonen niet definitief en volledig aan dat het oorlogsmisdaden zijn. Maar ze kunnen in een toekomstige strafzaak wel de ontbrekende stukjes zijn van de bewijsrechtelijke puzzel."