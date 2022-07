'Rusland pleegde oorlogsmisdaden in Zuid-Oekraïne'

Russische troepen in de bezette Oekraïense regio's bij Cherson en Zaporizja hebben burgers gemarteld, onwettig opgesloten en laten verdwijnen. Dat schrijft Human Rights Watch (HRW) in een rapport . De mensenrechtenorganisatie beschuldigt de Russen er ook van dat ze daar krijgsgevangenen hebben gemarteld.

"Russische troepen hebben de bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne veranderd in een zwart gat van angst en totale wetteloosheid", zegt HRW-onderzoeker Yulia Gorbunova. "Marteling, inhumane behandeling en willekeurige op- en insluitingen van burgers zijn voorbeelden van de oorlogsmisdaden die we hebben gedocumenteerd."