ANP

NOS Nieuws • gisteren, 20:40 Gladiolen en feest na drie dagen Vierdaagse, 35.000 wandelaars finishen

Bijna 35.000 wandelaars hebben vandaag de feestelijke laatste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse afgelegd. De eerste deelnemers kwamen al voor 09.00 uur over de eindstreep. Om 18.00 uur moest iedereen binnen zijn.

De laatste wandeldag van de Vierdaagse, die dit jaar vanwege de hitte drie dagen duurde, begon vanochtend met ongeveer vierhonderd lopers minder dan gisteren. In de loop van de dag vielen nog zo'n honderd deelnemers uit. Woensdag waren bijna 37.000 wandelaars aan het wandelevenement begonnen.

De Vierdaagselopers werden traditiegetouw met gladiolen onthaald op de St. Annastraat in Nijmegen, omgedoopt tot Via Gladiola. Ruim 100.000 toeschouwers juichten hen daar toe:

1:34 Na hitte en hondenweer zijn Vierdaagselopers terug in Nijmegen

De eerste etappe van Vierdaagse, die dinsdag zou worden gelopen, werd geschrapt vanwege de hitte. Volgens het weeradviesteam van het wandelevenement was het zowel voor de deelnemers als voor de vrijwilligers en medische teams niet verantwoord om het evenement die dag door te laten gaan.

Het werd dinsdag zo'n 37 graden in Nijmegen en omgeving. Enkele honderden Vierdaagsedeelnemers besloten die dag overigens toch te gaan lopen, hoewel dat door de organisatie werd afgeraden.

Hitteflauwtes, onderkoeling en blaren

De Vierdaagse begon daarom niet op dinsdag, maar op woensdag. Op die dag was het in de middag ook nog ruim boven de 30 graden. Het Rode Kruis zegt dat "opvallend veel lopers" daar last van hebben gehad. Ze kampten onder meer met hitteflauwtes en uitslag door de hitte.

Op de tweede wandeldag regende het juist veel en werd het bijna 10 graden koeler dan woensdag. Toen moesten op de medische posten langs de route meerdere wandelaars worden behandeld wegens onderkoelingsverschijnselen, aldus het Rode Kruis.

De hulporganisatie zegt dit jaar in totaal zo'n 3000 Vierdaagselopers te hebben behandeld. Bijna 1800 van hen kwamen langs voor een blaarbehandeling. Vrijwilligers van het Rode Kruis gebruikten de afgelopen drie dagen in totaal 10.000 lancetten om de blaren door te prikken.

Het bestuur van de Stichting De 4Daagse is tevreden over het verloop van de 104e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Marsleider Henny Sackers zegt het fantastisch te vinden om na drie jaar weer een intocht mee te maken. "Het is één groot feest." De Vierdaagse ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronacrisis.

Toch geen boerenprotest

De verwachting was dat vandaag ook leden van actiegroep Farmers Defence Force naar de Via Gladiola zouden komen om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ook op eerdere Vierdaagsedagen stonden al enkele protesterende boeren langs de route. De boerenactiegroep had - na het nodige juridische getouwtrek - toestemming gekregen om vandaag met maximaal vijftig betogers en één trekker aanwezig te zijn.

Vanmorgen vroeg bleek echter dat er een snackkraam stond op de plek waar de boeren mochten demonstreren. Farmers Defence Force besloot daarop naar een andere locatie te vertrekken: een weiland van een Limburgse veehouder langs de Vierdaagseroute.

De Nijmeegse burgemeester Bruls zegt tegen Omroep Gelderland dat hij verbaasd is dat de actievoerende boeren "zonder nader commentaar" zijn weggebleven uit Nijmegen. Volgens FDF-voorman Mark van den Oever heeft de gemeente zich niet aan de afspraken gehouden, omdat de demonstratieplek bezet was. De gemeente zegt echter dat de snackkraam naar een andere plek is verhuisd en dat het terrein uiteindelijk dus gewoon vrij was.