ANP

NOS Nieuws • gisteren, 22:03 Militairen reanimeren loper op benauwde eerste dag Nijmeegse Vierdaagse

Twee militairen hebben op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse een wandelaar met succes gereanimeerd. De korporaals van de marine en het Korps Nationale Reserve wandelden zelf mee en zagen op het parcours een man met wie het niet goed ging.

Toen ze de man aanspraken, kregen ze geen reactie. Daarop hebben ze hem onderzocht en is één van hen begonnen met de reanimatie terwijl de ander hulp haalde. Britse medici boden ondertussen ondersteuning. Na anderhalve minuut reanimeren kwam de wandelaar weer bij bewustzijn. Hij is met een ambulance afgevoerd naar een medisch centrum in de buurt.

De Nijmeegse Vierdaagse is vandaag officieel begonnen, een dag later dan gepland vanwege de extreme hitte van gisteren. Ook vandaag was het 's middags nog ruim boven de 30 graden en benauwd.

Flauwvallen na binnenkomst

Op de eerste dag waren er naast de ene reanimatie geen ernstige medische problemen. Tijdens de Dag van Wijchen hebben 493 lopers onderweg blaren gelopen. Tot het einde van de middag zijn 723 blaarbehandelingen gedaan. Ook zijn wandelaars behandeld voor lichte hitteklachten, insectenbeten en schaafwonden.

Na binnenkomst hebben wel "opvallend veel" wandelaars last van hitteklachten en flauwvallen gekregen. Het Rode Kruis wijt dat onder meer aan de benauwde dag. "Wandelaars komen over de finish en nemen een glas alcohol. Dat hakt erin als je de hele dag energie hebt verbruikt, misschien weinig hebt gedronken en een zouttekort hebt. Dan ga je onderuit", zegt operationeel leider Pelster tegen het ANP.

Verder zijn op de eerste marsdag 1490 van de 37.000 lopers uitgevallen, fors meer dan de vorige Vierdaagse in 2019, toen 661 wandelaars de eindstreep op de eerste dag niet haalden. Destijds was het echter ideaal wandelweer, volgens marsleider Henny Sackers. Morgen, wanneer de tocht via de Zevenheuvelenweg naar Groesbeek gaat, wordt het met maximaal 26 graden minder warm dan vandaag.