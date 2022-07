Meisje (17) dat 22-jarige man doodstak in Rosmalen wordt alsnog vervolgd

Goed oordeel

Na het steekincident werden de twee meisjes opgepakt. Een dag later werd de 16-jarige verdachte vrijgelaten, omdat duidelijk was geworden dat zij niet had gestoken. Een paar dagen later werd ook de 17-jarige verdachte vrijgelaten omdat er volgens het OM waarschijnlijk sprake was van noodweer. Ze bleef nog wel verdachte in de zaak.