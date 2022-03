17-jarige verdachte vrij in zaak rond doodgestoken man in Rosmalen

Het 17-jarige meisje dat wordt verdacht van het doodsteken van een man in Rosmalen is vrijgelaten. Waarschijnlijk was er in de zaak sprake van noodweer, meldt het Openbaar Ministerie. Ze blijft wel verdachte in de zaak.

Zaterdagavond ontstond er in Rosmalen ruzie op een overdekt terras tussen het 17-jarige meisje en een 16-jarige vriendin enerzijds en een groep met onder anderen de zus en de vriendin van de doodgestoken man anderzijds, zo tekent het OM op.

Na die ruzie kwam de man, de 22-jarige Jordy, naar het terras, waarna er opnieuw ruzie uitbrak. Het 16-jarige meisje werd daarbij van haar stoel gegooid. Haar vriendin hield op dat moment een bestekmes vast. Volgens het OM werd Jordy met het mes geraakt toen hij zich "met geweld" tegen het meisje richtte. Hij overleed kort daarna.

'Vreselijk drama'

Zondag werd het 16-jarige meisje al vrijgelaten en nu is dus ook de 17-jarige vrij. "Wij gaan er op dit moment van uit dat de verdachte zich heeft willen verdedigen tegen het geweld en niet de intentie had om Jordy te doden", zegt een persofficier. Het OM spreekt in het persbericht van een "vreselijk drama voor alle nabestaanden".

Gisteren werd bekend dat de zus en de vriendin van Jordy aangifte hadden gedaan van mishandeling tegen het 17-jarige meisje. Het OM zegt dat "later" besloten wordt wat er met die aangifte zal gebeuren.