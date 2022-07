Wekdienst 22/7: Derde en laatste dag van Vierdaagse • Tilburgse kermis begint

ANP

Goedemorgen! De deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse lopen de laatste dag van hun tocht die dit jaar vanwege de hitte drie dagen duurde. En in de Tour de France staat de 19de etappe op het programma.

Maar eerst het weer: wolkenvelden en soms zonnige momenten. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 23 tot 25 graden in het binnenland. De wind is noordelijk en matig. Het weekend verloopt vrij zonnig. De temperatuur loopt verder op.

Wat kun je vandaag verwachten?

Na drie in plaats van vier dagen finishen de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste honderden meters lopen ze over de Via Gladiola. De snelste wandelaars komen al in de ochtend over de finish.

Als het evenement in Nijmegen klaar is, kunnen feestgangers door naar Tilburg want daar begint de kermis. Tijdens de coronajaren was de kermis minder groot dan anders, maar dit jaar is alles weer als vanouds. De Tilburgse Kermis duurt 10 dagen.

De Tour nadert zijn einde, na de perfecte dag gisteren voor Jumbo-Visma tijdens de laatste bergrit staan er nog drie etappes op het programma. Vandaag een rit van 188,5 kilometer van Castelnau-Magnoac naar Cahorsis. Het parcours is zo goed als vlak, met alleen in de slotfase twee colletjes, dus het is een goede dag voor sprinters.

Nog meer sport vandaag: om 21.00 uur begint de derde kwartfinale van het EK voetbal: Zweden neemt het op tegen België.

Wat heb je gemist?

De Rabobank betuigt spijt voor zijn rol in de stikstofcrisis, meldt dagblad Trouw. De bank zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij omdat die mede gefinancierd is door banken.

"Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen", laat de Rabobank weten aan de krant. De jarenlange schaalvergroting is ingezet door de overheid, benadrukt de bank. "Onderaan de streep gaat het er nu om dat we de boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen."

Ander nieuws uit de nacht

Rus en Italiaan tuigen samen 'Nederlandse' robotarm op tijdens ruimtewandeling: Er werd een controlepaneel verplaatst, de isolatie werd verbeterd en de helderheid van een beschermende ruitje van de camera op de arm werd getest.

18 doden bij politieactie tegen bende in Rio: Het is een van de dodelijkste politieacties in de stad de afgelopen tijd. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om zestien vermoedelijke criminelen, een inwoonster van de wijk en een agent.

Trump keek uren naar Capitoolbestorming op tv: Smeekbedes van zijn kinderen en naaste adviseurs om zijn aanhang op te roepen met het geweld te stoppen negeerde hij. Dat vertelden getuigen bij verhoren van een commissie die de gebeurtenissen onderzoekt.

En dan nog even dit:

Het was de afgelopen dagen heet, ook voor de dieren. Boswachter Frank Theunissen deelde beelden van wildcamera's op de Veluwe. Daarop zie je hoe dieren zich gedroegen tijdens de hitte. Het leverde vrolijke beelden op.

Fijne dag!