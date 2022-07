Rusland hervat gastoevoer naar Duitsland via Nord Stream

De chef van de Duitse toezichthouder op de energiemarkt Klaus Müller tweette dat er de eerste twee uren zo'n 530 gigawattuur per dag doorheen stroomt, wat neerkomt op zo'n 30 procent van de maximum capaciteit. Even later kwam het uit op ongeveer 40 procent van de capaciteit. "Helaas blijven de politieke onzekerheid en de 60 procent afname sinds medio juni bestaan." De Nord Stream-woordvoerder sprak vanochtend ook over 40 procent.