Onderhoud gaspijpleiding Nord Stream 1, Duitse zorgen over politiek spel Rusland

Correspondent Charlotte Waaijers:

"Mocht de toevoer van Russisch gas via de Nord Stream 1 stoppen, is het niet direct een probleem. Het is niet een kwestie van dagen, want er komt nog wel wat gas binnen via andere wegen. Ook is de gasvoorraad voor zo'n 63 procent gevuld, en is het verbruik nu niet zo hoog als in de winter.

Dit is het moment om ervoor te zorgen dat de gasvoorraden genoeg gevuld zijn om de winter door te komen. Maar doordat er nu al minder gas door de pijpleiding komt, gaat het aanvullen een stuk minder snel. Het is dus de vraag of er genoeg zal zijn voor de winter. Zeker als de leiding dicht zou blijven."