'Gasnoodplan Duitsland is teken aan de wand voor heel Europa'

Correspondent Charlotte Waaijers:

"Dit is een scenario waar het ministerie zich al langer op voorbereidt. De grootste zorgen over het uitgelekte plan zijn er in de Duitse industrie. Als de nood aan de man is, zal die branche als eerste gekort worden door de overheid. Want huishoudens en ziekenhuizen bijvoorbeeld moeten te allen tijde van gas voorzien zijn.

Volgens Duitse media staat in het plan onder meer dat centrales die met gas elektriciteit opwekken zo veel mogelijk worden stilgelegd. In plaats daarvan zullen (reserve)centrales die met kolen elektriciteit opwekken extra ingezet worden. Dat is pijnlijk voor Habeck, economieminister van de Groenen, die juist snel werk wilde maken van het terugbrengen van de uitstoot. Maar het is even niet anders, zegt hij."