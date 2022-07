Minder gas uit Rusland, maar Duitsland denkt dat gastoevoer hervat wordt

Minder gas

De Nederlandse gasnetbeheerder Gasunie zegt nog niets te weten van het hervatten van de gastoevoer en dat dat morgenochtend duidelijk moet worden. "Maar morgen geeft misschien ook niet het hele antwoord", zegt energieanalist Jilles van den Beukel van het The Hague Centre for Strategic Studies.

"Dit kan de komende dagen of zelfs weken doorspelen met speculaties: iets meer of iets minder gastoevoer", zegt Van den Beukel. De gasprijs lijkt nog niet echt te reageren, maar dat noemt Van den Beukel logisch: "Die doet eigenlijk nu niet veel. Er is ingeprijsd dat de gastoevoer minder of zelfs niets is. Pas als die toevoer weer volledig wordt, zal de gasprijs weer flink dalen."