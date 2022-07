Parlement Sri Lanka kiest voormalig premier tot president, nieuw verzet verwacht

Buitenlandredacteur Devi Boerema:

Wickremesinghe is een oudgediende. Hij zit al 45 jaar in de politiek, was zes keer premier en probeerde al twee keer president te worden. Ook was hij een goede vriend van de Rajapaksa-familie. Hij is dus geen breuk met het verleden.

Het is afwachten hoe de bevolking nu op zijn benoeming reageert. In de afgelopen weken eisten demonstranten niet alleen het vertrek van president Gotabaya, maar ook dat van Wickremesinghe.

Onder de tegenstanders van de vorige regering zijn de meningen over de benoeming verdeeld. Sommigen willen hem een kans geven, anderen willen doorgaan met de protesten totdat ook hij weg is. Zij hopen dat hij de stabiliteit brengt die het land nodig heeft en dat de gesprekken met het IMF kunnen worden hervat.