Einde van de Rajapaksa-dynastie, hoe nu verder in Sri Lanka?

Een grote menigte demonstranten bezet het kantoor van de Sri Lankaanse premier Ranil Wickremesinghe. Nadat president Gotabaya Rajapaksa als gevolg van maandenlange protesten vannacht het land was ontvlucht, werd de premier aangesteld als waarnemend president.

De demonstranten in het gebouw zingen liederen en schreeuwen leuzen als "Ranil krankzinnig, Gota krankzinnig". Ze nemen foto's onder de glazen kroonluchter in de vergaderkamer en liggen op de dure sofa's.

De twee grootste televisiekanalen in Sri Lanka zijn niet lang na de bestorming uit de lucht gehaald. Premier Wickremesinghe heeft aangekondigd dat het leger alle noodzakelijke maatregelen mag nemen om de orde te herstellen: "We kunnen onze grondwet niet verscheuren. We moeten een einde maken aan deze fascistische bedreiging van onze democratie."