EPA

NOS Nieuws • vandaag, 17:45 Waarnemend president Sri Lanka roept noodtoestand uit, verwacht stabilisering

De waarnemend president van Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, heeft opnieuw de noodtoestand uitgeroepen in het land, daags voordat het parlement een nieuwe president kiest. Terwijl de voormalig premier door zijn partij, Sri Lanka Podujana Perumuna (SLPP), wordt genomineerd om president te blijven, zwelt de roep om zijn vertrek als waarnemer verder aan.

Wat deze nieuwste noodtoestand inhoudt, is nog niet duidelijk. Doorgaans wordt het leger onder de noodtoestand ingezet tegen protesten en kunnen betogers gemakkelijker worden gearresteerd.

Wickremesinghe is sinds vrijdag waarnemend president. Niet lang daarvoor sloeg toenmalig president Gotabaya Rajapaksa op de vlucht, in reactie op de massale anti-regeringsprotesten, waarbij betogers onder meer zijn residentie bestormden en een duik namen in het presidentiële zwembad. Woensdag bood Rajapaksa zijn ontslag aan en wees hij Wickremesinghe aan als waarnemend president. Vrijdag werd hij beëdigd.

Steunpakket van het IMF

De demonstranten houden de regering van Rajapaksa verantwoordelijk voor de diepe economische crisis in het land, dat kampt met grote voedsel-, brandstof- en medicijnentekorten. Wickremesinghe wordt gezien als een bondgenoot van Rajapaksa en ook zijn vertrek wordt nu geëist. Hijzelf bezweert dat er flinke stappen worden genomen om de grote tekorten aan te pakken.

De waarnemend president schrijft in een verklaring dat de noodtoestand nodig is om de rust in het land te herstellen. "Elementen binnen de samenleving" willen volgens hem de vrede verstoren, waardoor het land niet de mogelijkheid krijgt om te herstellen. De afgelopen tijd werd de noodtoestand in Sri Lanka veelvuldig uitgeroepen met vergelijkbare argumenten.

Wickremesinghe zegt dat gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een steunpakket in de afrondende fase zijn. Ook ziet hij mogelijkheden in de gesprekken die zouden lopen met andere landen. Het IMF heeft nog niet gereageerd op zijn claims.

Kritiek op Rajapaksa

Verder haalt Wickremesinghe tegenover CNN hard uit naar het kabinet-Rajapaksa. Hij beschuldigt de regering ervan te hebben gelogen over de slechte financiële staat van het land. Sri Lanka was volgens hem failliet en moest aankloppen bij het IMF voor steun. Tegen het einde van het jaar kan het land weer stabiel zijn volgens hem. Vanaf 2024 verwacht hij dat de Sri Lankaanse economie weer functioneert.