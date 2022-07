President Sri Lanka zegt aftreden toe na dag van massaal protest in Colombo

President Gotabaya Rajapaksa van Sri Lanka zal woensdag 13 juli terugtreden. Dat heeft voorzitter Abeywardena van het Sri Lankaanse parlement bekendgemaakt. Hij zei in een verklaring op televisie dat Rajapaksa door het parlement was verzocht op te stappen en dat hij daarmee heeft ingestemd.

Economische en politieke crisis

Duizenden betogers waren vandaag in de hoofdstad Colombo op de been om zijn aftreden en dat van premier Wickremesinghe te eisen. De demonstranten bestormden daarbij de ambtswoning van Rajapaksa en staken later de woning van Wickremesinghe in brand.

In beeld: opstand tegen de regering in Sri Lanka

De demonstranten geven Rajapaksa de schuld van de diepe economische en politieke crisis in het land. Die heeft geleid tot een groot tekort aan essentiële zaken zoals brandstof, kookgas en medicijnen, waardoor mensen in lange rijen moeten staan om de beperkte voorraden te kopen.

Premier Wickremesinghe, pas in functie sinds mei, zei eerder vandaag dat hij bereid is af te treden als de partijleiders het eens worden over de vorming van een meerpartijenregering. Maar het crisisberaad van de partijleiders heeft nog niet tot overeenstemming geleid. Het is op dit moment niet duidelijk of hij aanblijft of ook aftreedt.