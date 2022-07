Ministerie betaalt dwangsommen voor niet vrijgeven appjes Sywert-deal

"Vorige week zou de zitting zijn en ze zeiden opeens: we staken het verzet", zegt Volkskrantverslaggever Frank Hendrickx op NPO Radio 1. "Ze zeggen nu dat ze er in augustus naar gaan kijken."

"Ze moeten dat nog betalen, of eigenlijk moeten wij dat formeel nog vorderen", zegt Hendrickx. "En we kunnen hierna nog een aanvullende dwangsom gaan eisen." Waarom het ministerie die appjes en andere communicatie niet vrijgeeft begrijpt hij ook niet.

Eerder gaf het ministerie wel de appjes over de deal vrij van minister De Jonge. Daar werd toen in de Tweede Kamer met hem over gedebatteerd. Het ministerie zegt later vandaag inhoudelijk te reageren.