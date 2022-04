De Jonge nog niet klaar met mondkapjesdeal, 'dit blijft hem achtervolgen'

Politiek verslaggever Ron Fresen: politiek is gewond

"Een flink deel van de Tweede Kamer wil definitief afrekenen met de politieke cultuur die maar niet verbetert, de cultuur van niet altijd de waarheid spreken en niet als vanzelf alle informatie geven. De Jonge kreeg los van alle kritiek op zijn betrokkenheid bij de deal ook daarover de wind van voren.

Voor het aanzien van de politiek is het een lelijk debat. Het ging tussen de partijen onderling, die heel lang met elkaar bezig waren en niet met De Jonge.

Het debat laat één ding zien: dat de politiek behoorlijk gewond is. En dat is al ruim een jaar zo, sinds de toeslagenaffaire, het debat met Rutte over de 'functie elders' en de slepende kabinetsformatie. De politiek is gewond, maar er is geen dokter in de zaal. Er is veel wantrouwen, een normaal debat op de inhoud is bijna niet meer mogelijk."